Ефимов: в 2025 году город выделил 80 участков для реализации МаИП

В этом году город предоставил инвесторам свыше 200 га для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На выделенных участках появятся новые производственные, общественно-деловые, спортивные и социальные объекты.

«МаИП является одним из ключевых инструментов для развития Москвы. С момента запуска данного механизма в 2016 году эта форма сотрудничества между городом и бизнесом позволяет эффективно создавать современную инфраструктуру и новые рабочие места. Приоритет отдается современным производствам, в том числе в области высоких технологий, а также объектам социальной и спортивной инфраструктуры. Площадки расположены во всех административных округах, благодаря чему получится обеспечить сбалансированное развитие столицы», — уточнил вице-мэр.

МаИП дают возможность осваивать свободные городские земли.

По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в столице последовательно реализуются масштабные инвестиционные проекты, направленные на развитие промышленного потенциала города. Благодаря принятым в текущем году решениям в рамках МаИП инвесторы смогут построить новые производства, в том числе автомобильного оборудования, медицинских изделий, специальной техники, строительных элементов и электроники.

Известно, что для получения статуса МаИП инвесторам следует представить проект, который будет нацелен на улучшение городской инфраструктуры.

«МаИП привлекают внимание девелоперов и застройщиков, поэтому город постоянно совершенствует этот механизм. Так, с 2022 года инвесторы могут получить землю для строительства производств в рамках МаИП по ставке 1 рубль в год. В настоящее время действует более 50 таких договоров. Всего сейчас в столице на различных этапах реализации находится более 360 проектов на участках площадью около 800 га. Среди них — более 100 промышленных МаИП, около 70 многофункциональных комплексов, а также проекты по строительству спорткомплексов, школ, детских садов, медицинских и других учреждений социального назначения, объекты культуры и дорожно-транспортной инфраструктуры», — добавила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Так, в районе Савелки реализуется масштабный инвестиционный проект по строительству технопарка. Для этих целей в 2022 году город выделил инвестору в аренду по льготной ставке один рубль в год почти 4,5 га земли. Проект станет финальным объектом промышленно-строительного комплекса в Зеленограде. На территории нового технопарка разместят производственный корпус с административно-бытовой частью, контрольно-пропускной пункт, парковки, площадки для погрузки и разгрузки, а также зоны отдыха и благоустройства.

В ЗАО реализуется сразу 7 МаИП в сфере образования. Объекты будут расположены в четырех районах, для детей построят школы, детские сады и центр дополнительного образования. Общая площадь участков, предоставленных под строительство объектов, составляет 8,67 га.