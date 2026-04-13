Ефимов: в 2025 году город выделил 18 га для реализации масштабных инвестпроектов

В прошлом году в рамках механизма масштабных инвестиционных проектов (МаИП) город предоставил 17,8 га земли в шести округах для возведения объектов коммерческой недвижимости. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«В 2025 году город предоставил 19 земельных участков общей площадью 17,8 га для крупных инвестиционных проектов. Они будут реализованы в шести округах столицы, здесь появятся новые торговые, деловые и другие коммерческие объекты. Наибольшее количество участков — 7 — выделено в Троицком и Новомосковском административных округах», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он уточнил, что 4 участка расположены на юго-востоке, 3 — на северо-западе, по 2 — на севере и в центре, и еще 1 — на северо-востоке Москвы.

Статус масштабного инвестиционного проекта могут получать разные объекты: производственные предприятия, спортивные и деловые комплексы, инновационные центры, а также социальные учреждения, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, эффективное использование земельных ресурсов и строительство современных коммерческих объектов поддерживают устойчивый рост экономики и развитие городской среды. В ТиНАО инвесторам предоставили 7 участков общей площадью 5,3 га. Из них 5 га находятся в районе Коммунарка.

«Так, на улице Сосенский Стан выделено 2 земельных участка площадью 0,6 га и 0,5 га для возведения общественно-деловых центров. Помимо этого, на севере столицы продолжается реализация проекта по строительству многофункционального комплекса. В Тимирязевском районе на Дмитровском шоссе инвестору выделен земельный участок площадью более 0,7 га», — пояснила Соловьева.

Помимо этого, город предоставил инвестору 2 земельных участка в Щербинке — 0,8 га и 1,5 га — для создания Центра инноваций и импортозамещения.

Договоры аренды заключили в октябре 2025 года сроком на 5 лет. Инвестору предстоит построить 2 здания высотой в 4 и 5 этажей, причем общая площадь каждого превысит 12 тыс. кв. м.

Для привлечения инвесторов к масштабным инвестпроектам с 2024 года город проводит специализированные торги. Организатором выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Как рассказал глава ведомства Кирилл Пуртов, сведения о доступных лотах публикуются на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Торги Москвы». Участвовать в аукционах могут юрлица.