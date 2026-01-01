Ефимов: в 2025 году город утвердил более 30 проектов планировки территорий для недвижимости

В прошлом году город разработал и утвердил свыше 30 проектов планировок территории (ППТ) для размещения различной инфраструктуры для развития городской среды, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«При развитии города особенно важен принцип сбалансированной застройки, поэтому новые кварталы сразу проектируются со всей необходимой инфраструктурой. В 2025 году в столице разработали 34 территориальных ППТ для почти 3,8 тыс. га земли. Там появится более 15,7 млн кв. м недвижимости, из которых 9 млн кв. м — жилые дома и почти 6,8 млн кв. м — нежилые объекты. В частности, в рамках утвержденных в прошлом году ППТ построят 42 образовательных учреждения для почти 26 тыс. школьников и более 10 тыс. дошкольников. Такой подход позволяет не только снизить нагрузку на существующую инфраструктуру, но и повысить качество жизни москвичей, обеспечив доступность школ и детских садов в шаговой доступности от мест проживания», — объяснил вице-мэр.

Уточняется, что при разработке проектов планировки территорий учитываются запросы жителей на качественную и сбалансированную городскую среду. В рамках утвержденных ППТ планируется не только возведение социальной инфраструктуры и комплексное благоустройство, но и возведение объектов производственно-коммунального назначения общей площадью более 2,5 млн кв. м.

«Среди крупных проектов прошлого года можно отметить реорганизацию грузовых дворов. Так, при реконструкции „Москва-Товарная — Смоленская“ вблизи Белорусского вокзала появятся жилые комплексы, образовательное учреждение на одну тысячу мест и многофункциональный административный комплекс. Еще один проект — „Москва II — Митьково“, где планируется создать жилой квартал с образовательными и административными объектами. Здесь будут построены жилые дома, школа на 650 учеников, детский сад на 350 воспитанников, а также общественно-деловой комплекс с подземным гаражом», — заключил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.