Ефимов: в 2024 году в Москве построили 17 спортобъектов

В 2024 году за счет бюджетных и внебюджетных средств в Москве построено 17 спортивных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В прошлом году в столице было построено 17 спортивных сооружений за счет бюджетных и внебюджетных инвестиций. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2024 году в столице построили 17 спортивных зданий и сооружений суммарной площадью около 140 тысяч квадратных метров. Шесть объектов возвели за счет городского бюджета. Активно участвовали в развитии спортивной инфраструктуры столицы и девелоперы. Они построили 11 объектов — это физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, гребная база, ледовая арена и другие», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что больше всего новых зданий было введено в Центральном административном округе.

Одним из значимых объектов стал спортивно-оздоровительный комплекс с крытым катком, построенный в районе Очаково-Матвеевское на месте бывшей промзоны. Адрес комплекса: улица Большая Очаковская, вл. 2, к. 2. Ледовая площадка размером 50 м на 25 м рассчитана на 95 посетителей и подходит для массового катания, тренировок по хоккею и фигурному катанию, а также проведения соревнований.

Среди крупнейших городских проектов выделяются Дворец тенниса «Лужники» в Хамовниках (36 тыс. кв. м) и многофункциональный спорткомплекс в Мневниковской пойме (20,6 тыс. кв. м).

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, девелоперы также ввели в эксплуатацию несколько районных ФОКов. Например, в Западном Дегунине открылся коммерческий спортивный комплекс площадью свыше 14 тыс. кв. м.

«В четырехэтажном здании с подземным этажом запроектированы бассейны, несколько спортивных залов, лифт, сопутствующие помещения для сотрудников и посетителей. Созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. На подземном уровне оборудована парковка на 66 машино-мест», — сказал Овчинский.

Качество строительства спортивных объектов находится на особом контроле у мэра Москвы Сергея Собянина.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, развитие спортивной инфраструктуры — ключевой элемент комфортной городской среды. Финансирование ведется как через Адресную инвестиционную программу, так и за счет частных инвестиций.

Строительный цикл объектов на всех этапах находился под контролем Мосгосстройнадзора, за это время инспекторы Комитета суммарно провели 229 выездных проверок. В рамках контрольно-надзорных мероприятий проверялось качество работ, применяемых стройматериалов и возводимых конструкций, а также их соответствие проектным решениям.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин открывал после комплексной модернизации исторический стадион «Локомотив» в районе Люблине.

Строительство соцобъектов в Москве соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».