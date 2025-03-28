Ефимов: в 2024 году учреждения здравоохранения получили в управление 17 объектов

В прошедшем году медицинские учреждения получили от города 17 зданий и сооружений в оперативное управление. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2024 году медицинским учреждениям в оперативное управление было передано 17 объектов недвижимости общей площадью почти 254,5 тыс. кв. м. Они расположены в девяти административных округах. В их числе новые флагманские центры для оказания экстренной помощи, поликлиники, отделения специализированной помощи, а также вспомогательные объекты: котельные, паркинги и другие постройки», — отметил Ефимов.

Например, в юго-западном округе городская больница № 31 получила новый корпус площадью более 14,5 тыс. кв. м. Восьмиэтажное здание рассчитано на 100 мест для пациентов и предназначено для микрохирургии, ортопедии, травматологии и сосудистой хирургии. В Даниловском районе поликлиника № 67 расширилась за счет здания площадью около 9,9 тыс. кв. м, которое теперь занимает ее филиал. Еще одно помещение — более 8,6 тыс. кв. м — было передано поликлинике № 218 в Бабушкинском районе.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в Троицком и Новомосковском округах медучреждениям переданы четыре здания общей площадью свыше 33,2 тыс. кв. м, а в Южном округе — три объекта с суммарной площадью почти 31,2 тыс. кв. м.

«По 2 объекта город передал системе здравоохранения в Северо-Восточном и Юго-Западном административных округах, где имущественный комплекс медицинских организаций пополнился на 14 тыс. и около 27,4 тыс. кв. м соответственно», — сказал Гаман.

Передача зданий в оперативное управление позволяет социальным учреждениям эффективно использовать помещения. Например, больницы, школы и спорткомплексы после этого могут оснащать здания современным оборудованием или передавать часть площадей другим организациям, включая НКО.