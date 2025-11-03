Ефимов: в 12 районах на востоке столицы расселили около 200 домов по реновации

В Восточном административном округе столицы было расселено почти 200 ветхих домов по программе реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Переселение в ВАО стартовало в 2018 году.

«В Восточном административном округе в действующую программу реновации включено 1062 дома. Сейчас уже расселили жителей 191 здания. В новые квартиры с улучшенной отделкой переехали более 35,6 тыс. горожан. Под заселение жителям на востоке столицы передали 66 современных ЖК. Так, в районе Перово сдали 13 новостроек, а в Северном Измайлове — 11. Еще 7 многоквартирных домов начали заселять в Косино-Ухтомском», — прокомментировал вице-мэр.

Полностью расселенные старые дома город демонтирует с помощью технологии «умный снос». Она применяется только в рамках реновации и позволяет экологично и безопасно разобрать здания по частям, а строительный мусор затем отправить на переработку.

«Расселенные дома на востоке столицы находятся в 12 районах. В частности, в Северном Измайлове освободили 36 зданий, в Измайлове — 35. Жители еще 26 старых домов переехали в новые квартиры в районе Перово. Чтобы переселение участников программы реновации в новые квартиры было действительно комфортным, им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Услугу „Помощь в переезде“ можно заказать самостоятельно на портале mos.ru либо в центрах информирования по переселению, которые расположены на первых этажах новостроек», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Столица предоставила участникам программы комфортные квартиры в тех же районах округа, где они проживали ранее. Нередко новостройки возводятся рядом с расселяемыми домами, чтобы упростить горожанам адаптацию после переезда.

«В районе Северное Измайлово в полностью расселенных домах проживало почти 7,1 тыс. москвичей. В Измайлове получили равнозначное жилье и уже переехали в современные жилые комплексы почти 5,9 тыс. человек. В Перове отметили новоселье все жители 26 старых домов — около 4,3 тыс. участников программы. Город предоставил им квартиры с готовым ремонтом, чтобы они могли переехать в новостройки сразу после оформления документов. Такой подход к организации переселения не только экономит время новоселов, но и освобождает их от дополнительных финансовых затрат на чистовую отделку помещений», — уточнила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал (https://www.mos.ru/mayor/themes/13564050/), что более 215 тыс. москвичей переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах.