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Ефимов: в 1-м Силикатном проезде построят образовательный комплекс на 500 мест

В районе Хорошево-Мневники Северо-Западного административного округа столицы появится новый образовательный комплекс на 500 мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект возведут в рамках редевелопмента бывшей промзоны «Силикатные улицы» по адресу: 1-й Силикатный проезд, 13/2.

«Общая площадь трехэтажного здания составит девять тысяч квадратных метров. Образовательный комплекс рассчитан на 350 учеников и 150 воспитанников. В здании запроектированы учебные кабинеты, групповые ячейки с трансформируемой перегородкой, универсальные помещения с возможностью проведения занятий во внеурочное время», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что по завершении строительства объект будет передан в систему образования Москвы.

Здание П-образной формы образует благоустроенный полузамкнутый двор с зоной для общешкольных мероприятий и отдыха.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, трехэтажном корпусе с подземным этажом оборудуют медиатеку, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, залы для мероприятий и развивающих занятий, физкультурный зал, рабочие пространства для педагогов, обеденный зал, медицинский блок и пищеблок полного цикла.

На прилегающей территории разместят игровые площадки для дошкольного и школьного отделений, физкультурные площадки, теневые навесы и уличные светильники. Также здесь высадят деревья и кустарники — клен, липу, туи, сирень и другие. Девелопером проекта выступает группа компаний «Гранель».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что до 2032 года в столице планируется обновить около 700 школьных зданий.

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