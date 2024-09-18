Ефимов: утвержден проект планировки территории в двух районах на западе Москвы

Власти утвердили проект планировки территории (ППТ) площадью 282,6 га в районах Очаково-Матвеевское и Можайский на западе Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сейчас на участке расположены объекты складского, административно-делового и производственного назначения. По проекту предлагается создание на их месте многофункционального пространства. Здесь за счет частных инвестиций появится жилье общей площадью свыше 1 млн кв. м, а также нежилые объекты площадью 570 тыс. кв. м. Планируется строительство образовательных учреждений общей вместимостью более 2,2 тыс. мест», — отметил Ефимов.

Он добавил, что благодаря реализации проекта город получит около 14 тыс. новых рабочих мест. Реорганизуемая территория будет интегрирована в городской транспортный каркас, благодаря чему появятся велопешеходные маршруты к станциям метрополитена и удобные выезды на магистрали.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлианы Княжевской, проект планировки территорий предполагает расширение городского наземного транспорта, который связан со станциями БКЛ «Аминьевская» и «Давыдково». Также в границах новых кварталов предполагается создать прогулочные велосипедные маршруты, которые будут отделены от пешеходов и автомобилей.

«За счет развития улично-дорожной сети территорию интегрируют с ключевыми магистралями, которые проходят в Западном административном округе, а также с остальными частями города — проспектом Генерала Дорохова, Северо-Западной хордой и Аминьевским шоссе», — сказала Княжевская.

По ППТ, разработанному Главным архитектурно-планировочным управлением Москомархитектуры (ГБУ «ГлавАПУ»), предполагается создание современной многофункциональной застройки и комфортной городской среды.

«Мы проанализировали существующее положение территории и смогли достичь в проекте необходимого баланса между объектами жилого и административно-делового назначения. Сеть инженерных коммуникаций запроектирована уже с потенциалом для строительства объектов в новых кварталах», — отметил первый заместитель директора — главный архитектор ГБУ «ГлавАПУ» Артем Дедков.

Он уточнил, что для комфорта жителей проект предполагает обустройство велосипедных дорожек и пешеходных маршрутов, которые будут связывать станцию БКЛ «Давыдково» и «Долину реки Сетунь» с территорией.