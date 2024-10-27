Ефимов: утвержден проект планировки территории бывшего завода «МиГ»

На севере столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизована территория на площадке бывшего завода «МиГ», заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что согласно утвержденному проекту планировки территории, участок имеет площадь почти 90 га, из которых 63,55 га приходятся на площадку бывшего завода. Территория расположена на пересечении Ленинградского проспекта, 1-го Боткинского проезда и улицы Маршала Шапошникова. Через дорогу от нее расположены станции метро «Динамо» и «Петровский парк».

Вице-мэр Ефимов рассказал более подробно про реализацию программы КРТ, а также поделился информацией о площадях.

«На месте недействующих производственных цехов бывшего завода „МиГ“ по программе КРТ появятся новые кварталы с жильем, общественно-деловыми и социальными объектами. Здесь будет реализована концепция 15-минутного города, благодаря которой у жителей Бегового района в шаговой доступности появится вся необходимая инфраструктура. Всего по проекту планировки территории на участке площадью 63,55 га привлеченный по итогам торгов инвестор возведет свыше 2,3 млн кв. м недвижимости. Вложения в развитие площадки составят не менее 300 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 12 млрд рублей», — прокомментировал заместитель мэра.

Он добавил, что реализация проекта принесет городу 25 тыс. новых рабочих мест.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что территория «МиГ» станет крупнейшим центром культурной жизни города. Это связано с тем, что тут будут располагаться различные объекты. Территорию бывшего завода «МиГ» сделают одним из наиболее крупных центров культурной и деловой жизни города.

«Здесь возведут современный жилой квартал площадью более 1,4 млн кв. м, в котором предусмотрено жилье для участников программы реновации и иных нужд города. Также на участке появятся социальные и общественно-деловые объекты, включая детские сады для 750 воспитанников, школы для 2,8 тыс. учеников, детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену и другую недвижимость общей площадью около 940 тыс. кв. м», — пояснил он.

Как отметил Максим Гаман, территория будет озеленена и благоустроена. Также на ней проложат улично-дорожную сеть.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская, проектом предусматривается освобождение площадки с целью строительства новых жилых кварталов, в которых будут общественные пространства, в том числе жилье для программы реновации.

«На территории также появятся новые образовательные, медицинские и спортивные объекты, в том числе многофункциональный комплекс с бассейном. Особое внимание уделено созданию транспортной инфраструктуры и благоустройству», — сказала председатель комитета.

Она уточнила, что на концепцию 15-минутного города будут опираться все проектные решения.

Уточняется, что договор о реорганизации участка на севере города был заключен на 26 лет с компанией ООО «Энимерози», которая включена в группу компаний Capital Group.

Директор по правовым вопросам, член правления Capital Group Владимир Галактионов прокомментировал, что компания обладает большим опытом в строительстве уникальных объектов и комплексном развитии городских территорий. В будущем данная территория станет пространством, где горожанам будет приятно и комфортно находиться.

В столице по программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На данный момент в городе 236 проектов комплексного развития территорий находятся на разных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина. Ранее градоначальником был утвержден проект нового городского центра развития на севере Москвы.