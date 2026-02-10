Ефимов: уникальную технологию метростроения применили при строительстве медкомплекса

На Большой Сухаревской площади в Мещанском районе столицы возводят новый комплекс Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с применением сразу нескольких инновационных строительных технологий, которые значительно ускоряют процессы и повышают безопасность работ на площадке, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Одна из таких технологий — «стена в грунте» — ограждающая конструкция, которая применяется в метростроении. Специалисты уже завершили ее устройство, что позволит проводить работы по возведению фундамента будущего здания медицинского комплекса, несмотря на сложные гидрогеологические условия на участке.

«На площадке строительства нового комплекса НИИ скорой помощи имени Николая Васильевича Склифосовского применяют множество уникальных решений. Для создания ограждающей конструкции внедрили технологию из метростроения — так называемую „стену в грунте“. Такое решение впервые реализовали при строительстве медицинского объекта. Сейчас эту монолитную подземную конструкцию полностью завершили, что позволило укрепить стенки котлована и защитить его от грунтовых вод. Длина „стены в грунте“ по периметру составила 639 м, а глубина — до 25 м», — прокомментировал вице-мэр.

Работы по созданию «стены в грунте» включают в себя несколько этапов. Сначала формируется форшахта, которая повторяет контур будущего здания. В подготовленное пространство опускаются металлические арматурные каркасы. Завершающий этап — бетонирование.

«Для устройства ограждающей конструкции котлована прямо на строительной площадке нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского изготовили 180 арматурных каркасов. Вес каждого из них составляет до семи тонн. Всего было залито около девяти тысяч кубометров бетона. Специалисты также установили обвязочную балку, которая связала „стену в грунте“ в единую конструкцию и позволила продолжить разработку котлована для будущего фундамента здания. Кроме того, на стройплощадке самого крупного медицинского центра страны используются цифровые технологии, повышающие безопасность и эффективность всех процессов. Так, умные часы для строителей станут экспериментом по использованию специальных устройств для оптимизации рабочего времени», — сказал руководитель департамента гражданского строительства столицы Алексей Александров.

Дополнительно задействуют технологию Face ID, которая представляет систему контроля и управления доступом на строительную площадку с функцией распознания лиц.

На строительной площадке нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского установили систему дистанционного управления строительным краном. Она повышает безопасность, полностью исключая риски падения оператора крана и минимизируя влияние человеческого фактора. Планируется, что внедрение технологии позволит сократить простои персонала до 40%, а также ускорить производственные операции на 10%.

Кроме того, специалисты в ходе строительства Склифа используют искусственный интеллект и лазерное сканирование для контроля за транспортировкой грузов и отходов.

Строительство нового корпуса площадью свыше 150 тыс. кв. м призвано увеличить мощности НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».