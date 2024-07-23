Ефимов: учебный корпус в Большом Тишинском переулке готов более чем на 40%

Строящийся в Пресненском районе Москвы на средства адресной инвестиционной программы (АИП) учебный корпус на 300 мест готов больше чем на 40%. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В настоящий момент завершено возведение монолитных конструкций здания учебного корпуса в Большом Тишинском переулке. Также идут наружные и внутренние отделочные работы, фасадные работы и остекление объекта. Общая площадь здания составит более 6,6 тыс. кв. м. Строительная готовность объекта превышает 40%. Завершение всех работ запланировано в 2025 году», — сказал Ефимов.

Готовый учебный корпус включат в образовательный комплекс ГБОУ города Москвы «Романовская школа».

Первый этаж корпуса будет включать медкабинет, обеденный зал и вестибюль с зоной рекреации и ожидания. Второй займут гимнастический и спортивный залы, универсальные учебные кабинеты и многофункциональный зрительный зал. На третьем, четвертом и пятом этажах обустроят книгохранилище, медиатеку, ИТ-полигон, кабинеты иностранных языков, универсальные и специализированные учебные кабинеты.

Территорию школы благоустроят и разместят на ней спортплощадки для баскетбола и гимнастики, рекреационные площадки и зеленую зону отдыха.

«Строительство учебного корпуса ведется с июня 2023 года. Мосгосстройнадзор контролирует возведение социального объекта на всех этапах. С момента начала работ на площадке инспекторы провели уже 4 выездные проверки, в ходе последней они оценили устройство надземной части, монтаж внутренних инженерных систем и укладку наружных сетей», — сказал председатель комитета Антон Слободчиков.

Сейчас в ЦАО на средства адресной инвестиционной программы возводят 3 учреждения образования.

Как отметил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, кроме учебного корпуса в Большом Тишинском переулке, также строят школу в Причальном проезде, которая рассчитана на 400 учеников.

«Ее строительство планируется завершить до конца следующего года. Также в Стрельбищенском переулке возводится здание детского сада на 225 мест», — уточнил Загрутдинов.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов также отметил, что ранее начали строить новую школу в районе Нагатино-Садовники.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал о строительстве социальной инфраструктуры в Центральном административном округе Москвы.