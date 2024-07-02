Ефимов: участок в Очакове-Матвеевском реорганизуют в рамках программы КРТ

Неэффективно используемый участок в столичном районе Очаково-Матвеевское будет реорганизован в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект решения был опубликован на сайте правительства Москвы.

Отмечается, что участок площадью 3,28 га находится по адресу: Очаковское шоссе, владения 10, 12. Площадка расположена между проспектом Генерала Дорохова и Очаковским шоссе, в пешей доступности от вокзала Аминьевская и одноименной станции БКЛ. На сегодняшний день на территории находятся склады, автосервисы, шиномонтаж и устаревшие объекты.

«Участок подлежит редевелопменту по программе комплексного развития территорий. Инвестиции в проект порядка 42 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его реализации составит свыше 1,8 млрд рублей. В результате в столичном районе Очаково-Матвеевское появится более 4,4 тыс. рабочих мест», — уточнил Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман прокомментировал, что по проекту на участке планируется возвести деловой квартал. В нем будет располагаться 186 тыс. кв. м недвижимости.

«Тут также появятся здания для размещения музеев и выставочных залов, технопарки, а также фитнес-центры и площадки для занятия спортом на открытом воздухе, офисы, отделения банков, магазины, кафе и рестораны. В рамках застройки предусмотрены помещения для двух судебных участков. Территорию благоустроят и проложат дороги», — добавил Гаман.

По программе КРТ в городе появляются многофункциональные городские кварталы. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находится порядка 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га.