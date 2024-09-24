Ефимов: участок в Дорогомилове реорганизуют по программе КРТ

В столичном районе Дорогомилово неэффективно используемый участок будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данный проект решения был опубликован на сайте правительства Москвы. Участок размещен рядом со станцией метро «Киевская» по адресу: ул.Большая Дорогомиловская, вл 12. На текущий момент на нем находятся ветхие объекты.

«Участок площадью 0,55 гектара по адресу: Большая Дорогомиловская улица, владение 12 подлежит редевелопменту. По проекту КРТ здесь планируется построить гостиничный комплекс. Инвестиции в реорганизацию площадки составят около 7,86 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 90 миллионов рублей. В итоге создадут почти 180 рабочих мест», — рассказал вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил подробности про новый гостиничный комплекс.

«Гостиничный комплекс площадью 17,76 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 192 номера. Его инфраструктуру дополнят объекты торговли, спорта и развлекательные центры. К гостинице подведут новые дороги, а прилегающую территорию благоустроят», — уточнил Гаман.

Отмечается, что необходимость открытия новых гостиниц связана с регулярно увеличивающимся туристическим потоком в столицу.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов подчеркнул, что в соответствии с программой развития туризма до 2030 года столица сможет достичь показателя в 52 млн туристов. Однако для получения большого экономического результата недостаточно просто привлечь их в город.

«Важно проектировать современную и качественную инфраструктуру, которая сможет предоставить комфортные условия для пребывания туристов. По подсчету экспертов, столице нужно расширить гостиничный фонд еще на 25,7 тыс. номеров», — объяснил он.

По программе КРТ в городе создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строятся дороги, появляется комфортное жилье и проектируется вся нуж инфраструктура.