Ефимов: участок в Даниловском районе реорганизуют по программе КРТ

В Даниловском районе столицы пройдет реорганизация участка по программе комплексного развития территорий (КРТ), поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данный проект решения опубликован на официальном сайте правительства Москвы.

«Неэффективно используемый участок вблизи акватории Москвы-реки и улицы Мустая Карима площадью 0,83 гектара ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий. Здесь запланировано строительство современного жилья. Объем вложений в развитие площадки составит 7,34 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект — 41,05 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать в Даниловском районе около 80 рабочих мест», — уточнил заммэра.

Известно, что данная территория находится в ЮАО около станции метро «Технопарк» и проспектом Андропова.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал подробности о том, что именно будет размещено на территории данного участка.

«По проекту на площадке предусмотрено строительство 21,58 тыс. кв. м жилья. На первом этаже ЖК появятся магазины, кафе, сервисы бытового обслуживания и предприятия других видов бизнеса. На придомовой территории будет разбит газон, обустроены зоны для прогулок, занятий спортом и отдыха, а также проложат дороги», — добавил он.

На сегодняшний день в городе программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. Сейчас в столице на различных этапах проработки и реализации числятся 236 проектов КРТ. Их общая площадь составляет более 3,1 тыс. га.