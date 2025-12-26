Ефимов: участок у станции метро «Сходненская» реорганизуют по проекту КРТ

Столичными властями был подготовлен проект комплексного развития территории (КРТ) в районе Южное Тушино СЗАО, призванный поддержать программу реновации. Текст данного проекта решения размещен на сайте правительства Москвы, сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Рядом со станцией метро „Сходненская“ по проекту КРТ планируется реорганизовать два участка общей площадью 0,88 га. На одном из них построят жилые дома площадью 15,32 тысячи квадратных метров для реализации программы реновации. Ориентировочная площадь квартир превысит 9 тыс. кв. м. Новостройки возведут в квартале старых пятиэтажек, планируемых к расселению», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что участок отведут под благоустройство.

Территория, намеченная к редевелопменту, расположена около станции метро «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии по адресу: ул. Аэродромная, вл. 12, к. 2 (тер. 2). Поблизости находятся школы, детские сады, медицинские и торговые учреждения, аптеки, библиотека, выставочный центр «Галерея Тушино» и прочая инфраструктура. Также в округе есть Сходненский сквер, дубовая роща «Маяк» и бульвар Яна Райниса.

«Проект КРТ на Аэродромной улице станет вторым в Южном Тушине, который будет содействовать ускорению программы реновации. Еще один реализуется в бывшей промзоне „Тушино“», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что там построят 175,5 тыс. кв. м современного жилья.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал (https://www.mos.ru/mayor/themes/13926050/), что в городе разработаны концепции почти 400 потенциальных проектов КРТ. Они позволят построить свыше 70 млн кв. м недвижимости.

