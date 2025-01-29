Движение транспорта на всем протяжении основного хода четвертого участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе будет запущено в 2025 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Этот участок магистрали тянется от станции метро «Новомосковская» до ул. Поляны. В августе минувшего года подошла концу реализация 1 этапа проекта и был введен в эксплуатацию участок от «Новомосковской» до ул. Эдварда Грига, в том числе один путепровод протяженностью 101 м.

«Сейчас идет второй этап строительства четвертого участка трассы от улицы Эдварда Грига до ул. Поляны. На этом отрезке появятся 3 надземных и 1 подземный пешеходный переход. Также вместе со строительством четвертого участка магистрали ведется проектирование прилегающей улично-дорожной сети общей протяженностью 8,7 км и 120-м путепровода. Суммарная готовность проекта составляет более 60%», — уточнил вице-мэр.

Параллельно с возведением магистрали идет проектирование участков проспекта Куприна, ул. Александры Монаховой, Проектируемого проезда № 816 и ул. Бартеневской. Всего в рамках четвертого участка трассы предусмотрено строительство и реконструкция 28 км дорог.

«В активной фазе строительства находится и финальный, пятый участок магистрали. Он протянется от ул. Поляны до Варшавского ш. и будет иметь выход на Расторгуевское ш. На данный момент там идут работы по сооружению буронабивных свай подпорных стен и опор путепровода на Варшавском ш., а также по строительству эстакады в районе улицы Поляны и выносу инженерных коммуникаций», — добавил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Реализация этого участка позволит снизить нагрузку на Варшавском, Симферопольском шоссе и МКАД за счет появления новой транспортной связи с Московским скоростным диаметром (МСД). В результате также образуется удобный выезд с Варшавского ш. в сторону Калужского и Киевского ш. и станет лучше транспортная доступность столичных районов Южное и Северное Бутово.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о возведении Московского скоростного диаметра (МСД) и трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.