Ефимов: участок южного направления МСД готов почти на 80%

Участок южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе на данный момент готов почти на 80%, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На участке возведут 4 эстакады, 2 тоннеля, мост через реку Битцу, 3 очистных сооружения, создадут пешеходные переходы.

«Сейчас в рамках проекта десятого участка МСД выполнены работы в тоннеле под МКАД, завершен монтаж железобетонных конструкций тоннеля под Симферопольским шоссе и парапетов на плите пролетного строения эстакады съезда с МКАД на МСД. В активной стадии строительства находится эстакада через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе. Общая строительная готовность всего участка составляет 77 процентов», — уточнил Ефимов.

Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов подчеркнул, что на сегодняшний день на всех искусственных сооружениях и дорогах идут работы по переустройству и прокладке инженерных коммуникаций.

«Из 3,6 км дорог основного хода десятого участка диаметра построено уже более 2,5 км», — добавил Загрутдинов.

Реализация десятого участка станет финальным этапом формирования южного отрезка Московского скоростного диаметра с выездом на федеральную трассу М-2 «Крым», Варшавское шоссе и на трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Благодаря участку будет обеспечено комфортное и безопасное движение автотранспорта.