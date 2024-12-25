Ефимов: участки в САО и СВАО реорганизуют по программе КРТ

В САО и СВАО пройдет реорганизация неэффективно используемых участков суммарной площадью 31,31 га, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки расположены рядом со станцией Лианозово МЦД-1 и одноименной станцией метрополитена.

Данный проект решения был опубликован на сайте правительства столицы.

«По программе комплексного развития территорий реорганизуют 11 неэффективно используемых участков, входящих в один проект редевелопмента. На площади 31,31 га появятся жилые, общественно-деловые и социальные объекты. Всего здесь планируется построить 659,26 тыс. кв. м различной недвижимости. Инвестиции в проект превысят 146 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 3,2 млрд рублей. Благодаря реорганизации площадок в районах Дмитровский и Лианозово может появиться более 7,2 тыс. рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробностями о том, что именно будет располагаться на месте ветхих объектов, расположенных на участках.

«На месте устаревших объектов планируется возвести 415,41 тыс. кв. м современного жилья. Также на участках появятся коммерческие и социальные объекты общей площадью 243,85 тыс. кв. м. В их числе образовательный комплекс на 1 тыс. мест, детский сад для 350 воспитанников, подстанция скорой помощи на 6 машин, здание управления МВД и торговый центр с ФОКом. Кроме того, на участке площадью 0,82 га запланировано обустройство конечной станции наземного городского транспорта», — прокомментировал он.

По программе КРТ в столице создаются многофункциональные городские кварталы. Так, на площадках бывших промзон и неиспользуемых территорий проектируются дороги, удобное жилье и появляется развитая инфраструктура. На текущий момент в столице реализуются и находятся на разных этапах разработки 236 проектов комплексной реконструкции территорий общей площадью свыше 3 тыс. га.