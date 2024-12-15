Ефимов: участки на северо-западе столицы реорганизуют по программе КРТ

На северо-западе столицы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в районах Покровское-Стрешнево и Южное Тушино реорганизуют два участка общей площадью 8,11 га, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данная территория расположена около станции Трикотажная МЦД-2 по адресу: 2-й Тушинский проезд, владение 12. Помимо этого, до будущих объектов можно добраться с Волоколамского шоссе и МКАД.

«Два участка между Строительным и Походным проездами общей площадью 8,11 га входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется строительство современного жилого квартала для целей программы реновации и иных нужд города. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 28 млрд рублей. Его реализация позволит создать 580 новых рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что большую часть застройки отведут под жилые комплексы для программы реновации общей площадью около 130,6 тыс. кв. м.

«На первых этажах домов разместят магазины, кафе и службы бытового сервиса, а во дворах появятся детские и спортивные площадки. Также на участке в Походном проезде построят колледж, площадь которого превысит 33 тыс. кв. м. Территорию благоустроят и озеленят, организуют улично-дорожную сеть», — отметил Гаман.

Жилье в рамках программы реновации строят не только на специально подобранных территориях и на месте сноса ранее расселенных домов, но и на реорганизуемых участках по программе КРТ.

«В двух районах на северо-западе столицы будут возведены новостройки по программе реновации. Площадь квартир в них достигнет почти 84,9 тыс. кв. м. Новое жилье получат ориентировочно три тысячи москвичей. Квартиры будут предоставляться жителям с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По программе КРТ в городе создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.

Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.