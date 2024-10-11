Ефимов: у станции «Зорге» МЦК появится многофункциональный комплекс

На северо-западе столицы инвестор возведет многофункциональный комплекс, который будет иметь подземную автостоянку, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Для реализации данного масштабного инвестиционного проекта (МаИП) Москвой будут предоставлены земельные участки без проведения торгов. Помимо этого, проект смог получить поддержку города в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда.

«Около станции „Зорге“ Московского центрального кольца будет реализован масштабный инвестиционный проект. Девелопер возведет многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой площадью 75,2 тыс. кв. м. Для этого город предоставит инвестору 3 земельных участка общей площадью 3,04 га. Объект позволит создать дополнительные рабочие места с хорошей транспортной доступностью», — уточнил вице-мэр.

Формирование сбалансированной городской застройки и появление современных комфортных рабочих мест для горожан являются ключевыми задачами программ поддержки столицы, которые реализуются в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина. Возведение делового комплекса в районе Хорошево-Мневники позволит найти работу около дома приблизительно 7 тыс. горожан.

Предполагается, что здание полностью введут в эксплуатацию в 2028 году.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о том, что будет находиться на трех участках, расположенных на 3-ей Хорошевской улице.

«Три участка для возведения многофункционального комплекса планируется предоставить инвестору в аренду на 5 лет без проведения торгов. Они расположены на 3-ей Хорошевской улице. Будущий комплекс может включать офисы, магазины, парковки, выставочные площади, кафе, рестораны и другие объекты», — объяснил министр.

Предоставление участков в аренду без проведения торгов для реализации МаИП ведется с 2016 года. Для того, чтобы инвесторам приобрести особый статус, они обязаны предложить проект, который будет нацелен на развитие городской инфраструктуры и создание новых рабочих мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для реализации МаИП с начала текущего года инвесторам было предоставлено почти 220 га земли. Это число почти в 2 раза превышает показатели за аналогичный период 2023 года.