Ефимов: у Москвы приобрели свыше 920 машино-мест за 9 месяцев этого года

За девять месяцев текущего года жители столицы заключили с городом свыше 920 договоров на покупку парковочных мест, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Их суммарная площадь составила почти 14,5 тыс. кв. м.

«Прежде всего парковочные места интересуют автовладельцев, которые заботятся о безопасности личного транспорта и собственном комфорте. Дополнительный спрос на этот вид недвижимости создают те, кто рассматривает машино-место как инвестиционный актив, который со временем вырастет в цене либо будет приносить постоянный доход при сдаче в аренду. Большую часть машино-мест выкупили жители домов с подземными паркингами или рядом с которыми находятся гаражи-боксы. Остальные были приобретены в рамках открытых торгов, где принять участие могли любые юридические или физические лица», — уточнил вице-мэр.

Найти парковочное место, соответствующее индивидуальным запросам, можно на Инвестиционном портале Москвы. В объявлениях с лотами указаны площадь машино-места, тип парковки — подземный этаж жилого комплекса, многоуровневый паркинг или гаражи-боксы, а также начальная стоимость недвижимости. Также на нем можно ознакомиться с перечнем нужной документации для участия в торгах и совершения сделки.

«Наибольшим спросом в течение девяти месяцев с начала года пользовались машино-места на севере города. Тут приобрели почти 250 объектов суммарной площадью более 3,8 тыс. кв. м. Около 230 мест для хранения автотранспорта — москвичи выкупили на западе. Их площадь составила более 3,6 тыс. кв. м. В СЗАО площадь приобретенных парковочных мест составила порядка 2,2 тыс. кв. м. Тут горожане заключили договоры более чем на 120 машино-мест», — прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Помимо этого, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что приобретение машино-мест на городских торгах проходит полностью дистанционно. В среднем за январь — сентябрь этого года за один лот боролись пять участников.

