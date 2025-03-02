Ефимов: ЦИМ моста в Мневниковской пойме сократила его сроки проектирования

Сотрудники Института «Мосинжпроект» разработали цифровую информационную модель (ЦИМ) для будущего пешеходного моста, который соединит Мневниковскую пойму и Филевский парк. Использование этой модели позволило сократить сроки проектирования на 20%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Применение современных информационных технологий в проектировании сделает мост уникальным с архитектурной точки зрения и максимально удобным для пешеходов.

«Центральный пролет моста через Москву-реку в районе Мневниковской поймы протяженностью около 200 м будет держать вантовая система. Опоры запроектированы V-образной формы, визуально они станут продолжением несущей арки. Создание цифровой информационной модели моста велось с помощью 3 программных комплексов преимущественно отечественных разработчиков. Благодаря внедрению ЦИМ сроки проектирования были сокращены на 20%», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что благодаря цифровой модели заранее выявили коллизии и несостыковки в предлагаемых решениях и оперативно устранили их.

Все элементы цифровой модели моста четко идентифицированы и классифицированы. Каждая часть модели содержит данные о типе элемента, месте и способе его изготовления, материалах, теххарактеристиках, нормативных ссылках и маркировке в документации.

По словам руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василия Десяткова, новым мостом будут соединены Филевский парк и Мневниковская пойма, благодаря чему улучшится доступность крупного паркового кластера и общественных пространств.

«Применение ЦИМ позволило заложить прогнозируемый запас времени на разработку рабочей документации. При проектировании были разработаны ЦИМ геодезических и геологических инженерных изысканий, что помогло оптимально выбрать место привязки к местности», — сказал Десятков.

Мост будет выполнен в красном цвете, который используется и на других строящихся объектах в Мневниковской пойме. На мосту установят систему видеонаблюдения, автоматизированного управления наружным освещением и водоотвода, а также другие инженерные сети, необходимые для мониторинга состояния сооружения.

Как сказал г гендиректор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков, применение кроссплатформенного режима позволило оптимизировать процесс и сократить сроки формирования структуры проекта.

«Каждый из программных комплексов применялся для отдельных томов документации на разных этапах создания объекта», — пояснил Жуков.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что с 2011 года в Москве возвели и реконструировали свыше 100 путепроводов.

«Мосинжпроект» является оператором развития территории нескольких крупных проектов градостроительства, в том числе Мневниковской поймы