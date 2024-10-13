Ефимов: центр подготовки сборных по футболу построят на северо-западе столицы

В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) столица выделит участок в Мневниковской пойме для строительства центра подготовки сборных команд по футболу, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок выделят Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» (РФС).

«Центр подготовки сборных команд России по футболу построят в Мневниковской пойме в рамках реализации МаИП. Для этого город предоставит РФС земельный участок на улице Нижние Мневники. Площадь комплекса составит около 32,6 тыс. кв. м. Здесь появится необходимая инфраструктура: тренировочные поля, трибуна, а также база для сборных команд», — заявил вице-мэр.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в центре подготовки сборных команд смогут размещаться спортсмены на время проведения сборов.

«Свыше 6 га земли будут предоставлены РФС на пять лет, в течение которых союз должен завершить возведение спортивного комплекса. Площадь тренировочной базы превысит 19 тыс. кв. м», — уточнил он.

На территории столичного района Хорошево-Мневники сегодня возводится современный кластер, который будет включать в себя несколько комплексов. Для строительства первых трех объектов общей площадью около 100 тыс. кв. м Москва уже предоставила инвесторам более 9 га земли в рамках МаИП.

Для реализации масштабных инвестпроектов застройщикам предоставляются земельные участки без торгов. Данный механизм взаимодействия города и инвесторов работает с 2016 года. Он действует не только на промышленные производства, но и на объекты социальной, спортивной, деловой, а также транспортной инфраструктуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии Мневниковской поймы.