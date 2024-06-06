Ефимов: свыше 50 объектов образования появятся в Новой Москве к 2027 году

На территории ТиНАО к 2027 году на средства инвесторов планируют возвести и сдать в эксплуатацию 58 образовательных учреждений, из которых 56 передадут городу. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Образовательные учреждения появятся в районах Щербинка, Троицк, Филимонковский, Внуково, Коммунарка и Краснопахорский.

«К 2027 году в Троицком и Новомосковском административных округах появятся 37 детских садов и 21 школа, 18 из которых рассчитаны более чем на одну тысячу детей. В прошлом году в ТиНАО построили 27 образовательных учреждений», — рассказал Ефимов.

В Новой Москве детсады и школы соответствуют современным требованиям московского образования. В них создали необходимые условия для развития детей.

«В детских садах оборудуют уютные групповые ячейки, залы для занятий, кружковые, кухни полного технологического цикла. В просторных групповых установят окна с увеличенным остеклением, оборудуют удобные выходы на улицу, игровые площадки», — рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Проектировщикам школьных зданий нужно создать условия для научно-исследовательской и учебной деятельности учащихся. В помещениях появятся современные кабинеты с необходимым оборудованием. Проектами предусматриваются современные пищеблоки полного технологического цикла, пространства для мероприятий, обновленные спортблоки с просторными залами для занятий гимнастикой и физкультурой. Школьные дворы и спортивные зоны с озеленением благоустроят на прилегающих территориях.

Ежегодно в ТиНАО вводят новые объекты образования. Их строят и за счет внебюджетных источников, и на средства адресной инвестиционной программы столицы.

По поручению мэра столицы Сергея Собянина, развитие социальной инфраструктуры — одно из приоритетных направлений. С момента присоединения территорий к Москве в ТиНАО уже построили и ввели в эксплуатацию 147 новых объектов образования. К 2035 году в Новой Москве планируют возвести около 100 культурно-досуговых объектов, 125 объектов здравоохранения, 170 школ и 320 детсадов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в Новой Москве построят 11 поликлиник и 10 детсадов.

Формирование комфортной и качественной городской среды требует возведения соцобъектов в шаговой доступности от жилых кварталов. Всего в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» с 2011 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию свыше 600 школ и детсадов.