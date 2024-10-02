Ефимов: свыше 400 жителей Войковского района переезжают в дом по реновации

Более 400 жителей Войковского района переезжают в новостройку по программе реновации, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Пятиэтажки, из которых ведется расселение семей, находятся по адресам: ул. Нарвская, д. 1 и 3. Новый дом расположен по адресу: ул. Нарвская, д. 5.

«В Войковском районе к переезду приступили более 400 жителей двух домов на Нарвской улице. Для них возвели двухсекционное 19-этажное здание с подземным паркингом на 68 машино-мест. Новый дом построен на месте снесенной пятиэтажки, жители которой ранее получили современные квартиры в соседней новостройке по адресу: Нарвская улица, дом 5А», — уточнил вице-мэр.

Известно, что в новых квартирах уже есть улучшенная отделка, которая сделана с качественными и современными материалами. Отделка выполнена по единому стандарту, который был утвержден постановлением правительства. Отмечается, что для комфортной жизни в квартире не потребуется проведение дополнительного ремонт.

Всего в новом доме будет располагаться 198 квартир, некоторые из которых оборудуют для маломобильных жителей, отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«В новостройке 198 квартир, четыре из них оборудованы для маломобильных жителей — в них более просторные коридоры и установлена специальная сантехника. Жители домов 1 и 3 по Нарвской улице сейчас переезжают на расстояние не более 200 м. Таким образом, люди остаются жить в привычном окружении», — прокомментировал он.

Известно, что на сегодняшний день на первом этаже новостройки открыт Центр информирования населения, а после — расположатся магазины, аптеки, пункты выдачи товаров, а также кафе и салоны красоты.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал подробности о переселении в новостройку.

«Город направил предложения равнозначных квартир 407 москвичам, проживающим в двух старых пятиэтажках на улице Нарвской. После осмотра квартир граждане смогут заключить договоры на новое жилье. С 23 сентября для них работает Центр информирования населения, где участники реновации могут получить консультации по вопросам, связанным с программой», — объяснил Гаман.

Он напомнил, что ранее в Войковском районе около 200 горожан стали правообладателями современных квартир.

Ознакомиться с подробной информацией о программе реновации можно на портале mos.ru. Узнать больше о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году. Она затрагивает почти 1 млн москвичей и предусматривает расселение порядка 5176 домов.