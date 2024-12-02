Ефимов: свыше 30 зданий школ возвели за счет города с 2020 года

С 2020 года в столице построили и сдали в эксплуатацию более 30 зданий школ. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Строительство новых школьных зданий в рамках адресной инвестиционной программы охватило большинство округов столицы. Больше всего объектов — 12 — возвели на севере Москвы. Всего с 2020 года столица построила более 30 таких зданий», — отметил Ефимов.

Среди ключевых приоритетов адресной инвестпрограммы — обеспечение доступности, комфортных условий и безопасности образования для детей. В школах обустраивают как специализированные и универсальные учебные кабинеты, так и лабораторно-исследовательские комплексы, удобные обеденные зоны, залы для проведения мероприятий, медиатеки и современные спортзалы.

«Среди значимых объектов — крупная школа площадью 12 тыс. кв. м в районе Левобережный, рассчитанная на 1,9 тыс. мест. Она была открыта в 2021 году», — сказал руководитель департамента гражданского строительства города столицы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что в здании реализовали архитектурные и объемно-планировочные решения.

В прошлом году были открыты 2 крупные школы — одна на 1,15 тыс. мест в районе Некрасовка и вторая на 1,1 тыс. мест в Молжаниновском районе.

В 2024 году возвели 3 образовательных объекта. Учебный процесс уже идет в учебном корпусе на 200 мест с дошкольным отделением на 150, а также в 2 учебных корпусах суммарной численностью 800 мест в районах Северное Чертаново и Ховрино.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил адресную инвестпрограмму на 2025–2027 годы.