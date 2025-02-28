Ефимов: свыше 30 школ и детсадов построили на севере столицы за 5 лет

За последние пять лет на севере Москвы было построено более 30 школ и детских садов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, эти объекты были возведены как за счет городского бюджета, так и с привлечением внебюджетных средств.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет повышенное внимание строительству социальных учреждений. С 2020 года на севере столицы город и девелоперы возвели 33 объекта образования совокупной площадью свыше 172 тыс. квадратных метров, которые рассчитаны более чем на 9,5 тыс. мест. За счет инвесторов в Москве появилось 16 школ и детских садов. В прошлом году на севере столицы построили четыре образовательных учреждения», — отметил вице-мэр.

Он уточнил, что новые объекты появились в районах Беговой, Аэропорт, Молжаниновский, Коптево, Бескудниковский, Дмитровский, Сокол, Ховрино, Левобережный, Войковский, Хорошевский, Головинский, Западное Дегунино и Савеловский.

Создание образовательной инфраструктуры в жилых кварталах является важной частью формирования комфортной городской среды. Благодаря новым школам и детским садам родители могут выбирать для своих детей подходящие образовательные учреждения, расположенные в шаговой доступности от дома.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о текущих проектах строительства образовательных объектов на севере города. По его словам, на данный момент на севере города строится школа на 1050 мест. Здание площадью в 21,5 тыс. кв. м будет иметь переменную этажность.

«Там оборудуют учебные кабинеты, зал для проведения мероприятий, медиатеку, лабораторно-исследовательские комплексы, робоклассы, спортивные залы, пищевой блок полного технологического цикла. На территории вокруг школы проведут комплексное благоустройство: сделают школьный стадион с беговым кругом на 250 м, беговым треком длиной 100 м, футбольным полем и площадками для активных игр», — рассказал Овчинский.

Все социальные объекты на севере Москвы строятся под строгим контролем Мосгосстройнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в прошлом году в городе было построено 49 школ и детских садов, 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и девять культурных учреждений.

Развитие социальной инфраструктуры в столице соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».