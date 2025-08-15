Ефимов: свыше 260 объектов построили в столице с начала года

С начала текущего года на территории Москвы построили свыше 260 объектов различной недвижимости, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В числе объектов есть жилые, социальные, деловые и промышленные.

«За семь месяцев 2025 года в столице построили 263 объекта недвижимости общей площадью почти 6 млн кв. м, из которых 2,8 млн кв. м – жилье. В прошлом году за аналогичный период было построено 211 зданий. Помимо жилья, в городе активно возводятся социальные и административно-деловые объекты. Больше всего недвижимости появилось в Новомосковском административном округе – здесь построили 51 здание общей площадью 994 тыс. кв. м», – уточнил вице-мэр.

Столица совместно с девелоперами создает комфортную среду для жизни жителей. Так, рядом с ЖК возводятся новые школы, детсады, спортивные объекты, деловые и торгово-развлекательные центры.

«Из общего количества недвижимости, построенной за первые семь месяцев 2025 года, больше половины ввели в эксплуатацию девелоперы. Так, на Элеваторной улице в районе Бирюлево Восточное инвестор возвел торгово-развлекательный центр площадью 8,7 тыс. кв. м. В Алексеевском районе, на Новоалексеевской улице, построили офисное здание площадью 21,7 тыс. кв. м», – прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

При строительстве уделяется внимание внешнему виду новых зданий, используются материалы, отвечающие всем требованиям санитарных норм, безопасности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сбалансированное строительство жилой и нежилой недвижимости способствует формированию комфортной среды в рамках концепции 15-минутного города.