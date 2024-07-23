Ефимов: свыше 180 образовательных учреждений появится в Москве благодаря программе КРТ

В столице в рамках 70 проектов реорганизации участков бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных площадок запланировано строительство свыше 180 школ и детских садов, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что в рамках проектов редевелопмента планируется возведение не только государственных учебных учреждений, но и частных образовательных организаций. Финальные решения о наличии и емкости учреждений будут приняты в рамках утвержденных столицей решений о КРТ.

«В проектах комплексного развития территорий наряду с жилыми объектами и местами для работы и досуга запланировано строительство школ и детских садов в шаговой доступности от жилых комплексов. Сейчас город прорабатывает возведение более чем 180 образовательных учреждений. Среди них — 87 школ более чем для 51 тысячи учащихся и 95 детских садов, которые смогут посещать свыше 20 тысяч воспитанников», — уточнил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман прокомментировал, что наибольшее количество школ и детсадов будет построено в столичном районе Печатники. Всего тут возведут 4 детских сада почти для 1,5 тыс. воспитанников, а также две школы, которые рассчитанные на 3 тыс. учеников.

«Проекты комплексного развития участков бывшей производственной зоны „Южный порт“, предусматривающие возведение этих объектов, уже находятся в стадии реализации. Так, в рамках реорганизации участков общей площадью 51,3 гектара оператор КРТ возведет школу для 1,5 тысячи учеников и детские сады для 775 воспитанников. По проекту редевелопмента территории площадью 39,7 га правообладатели построят образовательный комплекс для 1,5 тыс. учащихся и 675 воспитанников», — подчеркнул Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по программе КРТ в городе запланировано возведение 87 школ и 95 детских садов.

По программе КРТ строятся многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков появляются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.