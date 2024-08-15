сегодня в 14:21

Ефимов: свыше 160 объектов здравоохранения получили льготы на аренду в Москве

Столица на постоянной основе предоставляет медорганизациям помещения в аренду по льготным ставкам, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Подобные компании считаются неотъемлемой частью медицинской системы в мегаполисе. Большой поддержкой для их деятельности является помощь в виде сниженных арендных ставок для целого ряда компаний.

«Город оказывает частным медицинским учреждениям имущественную поддержку. Организации, получившие помещения без торгов, пользуются различными арендными льготами. С предпринимателями, открывшими в городских объектах медицинские центры и стоматологические клиники, заключен 161 договор аренды недвижимости. В 2024 году они смогут сэкономить 677 млн рублей», — уточнил Ефимов.

Глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман уточнил, что частные медучреждения, которые получили помещения без торгов, занимают свыше 50 тыс. кв. м городской недвижимости.

«Благодаря системной поддержке за последние три года такие организации сэкономили уже 1,8 млрд рублей», — подчеркнул Гаман.

Средства, которые были сэкономлены, компании могут использовать на различные цели. Например, для развития предприятий и улучшения качества оказываемых услуг.