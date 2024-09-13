Ефимов: свыше 16 тыс горожан приступили к переселению по реновации с начала года

Свыше 16 тыс. жителям из 99 домов столицы с начала текущего года были предложены новые квартиры, расположенные новостройках. Переселение проходит по программе реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Таким образом, с начала года под переселение было отдано порядка 33 новых ЖК, правообладателями квартир которых стали почти 11,2 тыс. человек.

На сегодняшний день реновация охватывает порядка 80% столичных районов. Отмечается, что активное переселение проходит во всех административных округах Москвы, а в 6 районах города программа подошла к концу.

«Среди жителей, получивших предложения новых квартир в 2024 году, около 11,2 тысячи уже стали правообладателями. Еще 4,8 тысячи москвичей продолжают осматривать предложенные варианты и оформлять необходимые документы. Наибольшее количество участников программы — более 3,9 тысячи человек — заключили договоры на новое комфортное жилье в Восточном административном округе. На юго-востоке столицы правообладателями новых квартир стали 2,8 тысячи москвичей, на западе — около 2,1 тысячи человек», — заявил заммэра.

Жители переезжают в квартиры с готовой улучшенной отделкой, которая соответствует утвержденным стандартам реновации.

«Новостройки находятся в 22 районах семи столичных округов. Так, 14 из них находятся в ВАО, еще по пять — в СВАО, ЗАО и ЮВАО», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года.

Подробная информация о программе реновации доступна на портале mos.ru. Узнать больше о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке. Программу реновации утвердили в августе 2017 года.