Ефимов: свыше 14 тыс человек получили жилье по реновации в СВАО

В Северо-Восточном административном округе столицы жители 83 ветхих домов получили квартиры по программе реновации, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новые квартиры расположены в 45 новостройках.

Заместитель мэра Ефимов также напомнил, что на сегодняшний день реновация охватила почти все районы СВАО. Также он рассказал подробнее о горожанах, которые уже заключили договоры на получение новых квартир.

«На северо-востоке Москвы реализация программы реновации началась в 2018 году и сегодня охватила 14 из 17 районов округа. Жители 83 старых домов — это более 14,4 тысячи человек — заключили договоры на новые квартиры в 45 новостройках. Больше всего жилья в рамках программы реновации получили горожане в Бабушкинском районе. Здесь правообладателями стали более 3,5 тысячи человек, около 2,3 тысячи горожан оформили документы на квартиры в Лосиноостровском районе, почти две тысячи жителей — в Южном Медведкове», — сказал он.

Известно, что на данный момент в двух районах округа программа была выполнена в полном объеме. Так, в Южном и Северном Медведкове почти 2 тыс. человек уже смогли переехать в новые жилые комплексы, которые им были предложены взамен старого жилья.

Всего в СВАО в программу реновации вошли 499 домов. Уточняется, что в них проживают свыше 86 тыс. жителей.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился информацией о том, сколько договоров было заключено горожанами с ведомством с начала текущего года.

«С начала года в Северо-Восточном административном округе более 2,1 тысячи человек заключили с Департаментом городского имущества договоры на новые квартиры. В этом году активное переселение идет в Лосиноостровском и Останкинском районах, а также в Марьиной Роще, где в совокупности новое жилье получили свыше 1,3 тысячи москвичей», — прокомментировал министр.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, сейчас по реновации на северо-востоке города было расселено порядка 63 дома.

«Из них 20 зданий находятся в Бабушкинском районе, по 10 — в Южном Медведкове и в Лосиноостровском. Взамен старого жилого фонда горожане получили современные квартиры с качественной отделкой и улучшенным ремонтом по стандартам реновации», — резюмировал Владислав Овчинский.

Сегодня в СВАО идут работы по проектированию 28 домов, а в стадии строительства числятся еще 27.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что для реализации программы реновации в проекте бюджета на три года заложены 1,2 трлн рублей.

Ознакомиться с подробной информацией о реновации можно на портале mos.ru. Больше о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программа реновации была утверждена в столице в 2017 году.