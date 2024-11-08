Ефимов: свыше 1,3 тыс коммерческих объектов приобретено у города с начала года

С января по сентябрь текущего года инвесторы приобрели у столицы свыше 1,3 тыс. нежилых объектов недвижимости, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Уточняется, что объекты приобретаются инвесторами по преимущественному праву выкупа и по итогам торгов. Известно, что среди проданных объектов — почти 189,7 тыс. кв. м различных коммерческих помещений, а также 5 зданий, общая площадь которых составила почти 5,5 тыс. кв. м.

«За девять месяцев по итогам торгов и по преимущественному праву выкупа представители бизнеса приобрели свыше 1,3 тысячи коммерческих объектов общей площадью более 195 тысяч квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем реализованных зданий и помещений вырос на 34 процента. Как правило, нежилые объекты компании и индивидуальные предприниматели приобретают для открытия точек продажи товаров и оказания различных услуг населению», — подчеркнул заместитель мэра.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробной информацией о приобретении данных объектов недвижимости инвесторами.

«Традиционно самым популярным среди предпринимателей оказался центр столицы. Здесь за девять месяцев было продано 250 объектов общей площадью свыше 36,1 тысячи квадратных метров. Более 200 помещений площадью почти 24,8 тысячи квадратных метров реализовано на западе Москвы, еще около 160 объектов — на юго-западе города. У новых владельцев есть широкий выбор для открытия различных видов бизнеса», — объяснил министр.

Также отмечается, что четыре объекта были выкуплены в городе вместе с прилежащими к ним з/у. Их площадь составила порядка 0,3 га.

По словам главы департамента города по конкурентной политике Кирилла Пуртова, торги по реализации коммерческой недвижимости востребованы у предпринимателей. Так, за девять месяцев текущего года средняя конкуренция составила более 8 участников на один лот.

Ознакомиться с подробной информацией о выставляемых на торги помещениях можно на Инвестиционном портале Москвы.

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