Ефимов: свыше 100 домов по реновации возводят в 53 районах столицы

В 11 округах столицы возводят 113 новостроек на месте демонтированных старых домов по программе реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Для того чтобы освободить площадки под строительство новых жилых комплексов по программе реновации, полностью расселенные дома демонтируют с помощью технологии «умный снос».

«Одна из задач программы реновации — волновое переселение москвичей в новые жилые комплексы. Для этого мы возводим новостройки на месте ранее расселенных и демонтированных домов старого жилого фонда. Так, сейчас в 11 округах столицы строят 113 жилых комплексов на месте снесенных зданий. В частности, в Юго-Восточном административном округе возводят 33 жилых комплекса, в Юго-Западном и Западном — по 12. Еще 11 домов строят на северо-востоке столицы», — уточнил вице-мэр.

«Умный снос» — экологичный и безопасный способ демонтажа зданий, применяемый в Москве в рамках программы реновации. Он позволяет максимально перерабатывать строительные отходы, минимизируя воздействие на окружающую среду.

«Новостройки на месте снесенных зданий сейчас возводят в 53 районах столицы. Больше всего жилых комплексов — 12 — в районе Кузьминки. Во всех домах будет предусмотрена безбарьерная среда. В подъездах сделают широкие коридоры, вестибюли и лифтовые холлы расположат на одном уровне, без ступенек. Во дворах пешеходные дорожки спроектируют так, чтобы удобно было передвигаться как родителям с колясками и детьми, так и маломобильным горожанам», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор контролирует возведение в столице всех домов по программе реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении москвичей в новостройку по программе реновации в районе Люблино.