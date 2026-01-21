Ефимов: свыше 1 тыс жителей переедут по реновации в новостройки в Коптеве

На севере столицы в районе Коптево под заселение передали новостройки, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Дома находятся по адресам: 3-й Михалковский переулок, дом 17 и Михалковская улица, дом 10.

«Туда переедут более тысячи жителей 7 старых домов. Для них на первом этаже жилого комплекса на Михалковской улице открыт центр информирования по переселению, куда участники программы смогут обратиться по всем вопросам, касающимся переезда, а также там им помогут заказать услуги суперсервиса „Переезд по программе реновации“. Всего в Коптеве по действующей программе реновации предстоит расселить 123 дома, квартиры получат свыше 23 тыс. москвичей», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Известно, что большинство горожан записываются на осмотр предложенного жилья через суперсервис «Переезд по программе реновации», который позволяет выбрать удобные для этого дату и время онлайн.

«В новостройках 625 квартир с улучшенной отделкой. Придомовые территории полностью благоустроили, здесь создали комплексную среду для жизни. На первых этажах предусмотрены помещения для социально значимых объектов: магазинов, аптек и пунктов выдачи заказов. Важно, что новые дома в Коптеве интегрированы в развитую городскую среду — в шаговой доступности от них находятся благоустроенные бульвары с парком и летним бассейном, Тимирязевский парк, Большой Садовый пруд с пляжем и пристанью», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Также рядом с новостройками расположены объекты образования и здравоохранения, музей истории полиграфии и книгоиздания, а также магазины и пункты выдачи заказов.

«Более чем 620 жителям домов 1 и 3 в 3-м Новомихалковском проезде, дома 3 в 4-м Новомихалковском проезде и дома 59/1, корпуса Б на Большой Академической улице город предложил равнозначное жилье в новостройке на Михалковской улице, в доме 10. Больше половины из них уже определились с выбором квартир и приступили к оформлению документов. В жилой комплекс по адресу: 3-й Михалковский переулок, дом 17 переедут более 500 жителей дома 17/14 на бульваре Матроса Железняка, дома 28, корпуса 3 на Коптевской улице и дома 21 в 3-м Михалковском переулке. Свыше 80 процентов жителей этих пятиэтажек также дали согласие на переезд, в том числе несколько семей заключили договоры на равнозначные квартиры», — заявила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что началось переселение жителей в новый дом по программе реновации на Родниковой улице.