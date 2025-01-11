Ефимов: строительство детсада завершается в Хорошево-Мневниках

В столичном районе Хорошево-Мневники подходит к концу строительство частного детского сада на 350 мест, который расположен в новом ЖК на северо-западе Москвы, сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый объект будет расположен на ул. Шеногина в составе ЖК «Сидней Сити».

«Детский сад площадью около семи тысяч квадратных метров сможет принять 350 воспитанников. В трехэтажном здании предусмотрены спортивный зал площадью почти 160 квадратных метров, музыкальный зал, кабинет для коррекционно-развивающих занятий, групповые ячейки. Завершить строительство объекта планируют в первом квартале 2025 года, после этого детский сад передадут в столичную систему образования», — прокомментировал вице-мэр.

Возле детского сада оборудована стоянка для колясок, санок и персональных средств передвижения.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский поделился более подробной информацией о том, что будет расположено внутри детского сада.

«Перемещаться в здании можно будет как по лестницам, так и с помощью лифта грузоподъемностью 1 тыс. килограммов. Групповые ячейки для воспитанников 3-4 лет находятся на первом этаже. В детсаду также предусмотрен бассейн размером три на шесть метров. Рядом со зданием обустроят 14 прогулочных площадок, место для занятий физкультурой площадью 200 кв. м, площадку для проведения мероприятий», — сказал он.

Здание детсада, облицованное закаленным стеклом и литьевым бетоном с металлическими элементами, стилистически соответствует архитектуре ЖК.

В Мосгосстройнадзоре уточнили, что ведомство контролирует возведение дошкольного учреждения с июля 2023 года.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в прошлом году в столице возвели 81 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.