Ефимов: строительство 10 домов по реновации завершилось в октябре

В четырех столичных округах в минувшем октябре подошло к концу возведение десяти новостроек по программе реновации, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Жители переезжают в новые квартиры, которые были получены взамен старого фонда, уже с готовой улучшенной отделкой. Она выполнена по стандартам реновации. На сегодняшний день все новостройки уже готовят к передаче новым жильцам.

«Новостройки находятся в четырех округах: на севере — четыре здания, на востоке — три, на юго-востоке — два и на западе Москвы — одно. Жилые комплексы рассчитаны более чем на две тысячи квартир площадью свыше 124 тысяч квадратных метров», — отметил заместитель мэра Ефимов.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский поделился подробной информацией о числе данных квартир.

«Жители переедут в квартиры, расположенные в восьми районах столицы. Больше всего их находится в Люблине — 546 квартир, в Перове — 454, в Бескудникове — 306. Они не требуют дополнительного ремонта. Также на первых этажах новостроек откроются центры информирования населения, магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры», — объяснил он.

Кроме того, придомовая территория новостроек благоустроена. Там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, оборудовали детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха для горожан.

В Мосгосстройнадзоре подчеркнули, что ведомство контролирует строительство домов по программе реновации на территории города.

Всего на указанных стройплощадках инспекторы ведомства провели 117 выездных проверок качества работ и материалов. По результатам итоговых проверок были оформлены заключения о соответствии объектов проектной документации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о включении 22 новых площадок в перечень территорий, где возведут жилые комплексы для переселения по реновации.

Ознакомиться с подробной информацией о реновации можно на портале mos.ru. Узнать больше о квартирах и домах по программе можно по ссылке.

Программа реновации была утверждена в столице в 2017 году.