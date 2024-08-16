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Ефимов: столица заключила с инвестором из Краснодара договор о КРТ в Строгине

Редевелопмент территории на северо-западе столицы будет проведен инвестором, которого определили на торгах, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Городом был заключен с компанией договор о комплексном развитии площадки.

Участок, который ждет реорганизация, находится на северо-западе столицы между МКАД и ул. Таллинской. На данный момент здесь расположены неэффективно используемые объекты.

«В рамках проекта на территории площадью 4,78 гектара построят 44,92 тысячи квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие площадки составят около девяти миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации — 461 миллион рублей. В итоге будет создано более 1,1 тысячи рабочих мест», — уточнил Ефимов.

В течение четырех лет на площадке, подлежащей редевелопменту, появится современный общественно-деловой квартал с магазинами, отделениями банков, кафе, ресторанами и развлекательными центрами.

«На участке проложат улично-дорожную сеть и проведут благоустройство. Сейчас инвестор осуществляет подготовку документации по планировке территории, после чего сможет приступить к проектированию и строительству», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Вице-президент по девелопменту AVA Group Гевонд Егиазарян подчеркнул, что для AVA Group это, безусловно, очень ответственный проект.

«Мы стремимся не просто освоить земельный участок, но и сделать здесь нечто более выдающееся, применить накопленный опыт, создать такой продукт, который будет востребован жителями Москвы и станет примером успешного редевелопмента в рамках комплексного развития территорий», — сказал Гевонд Егиазарян.

По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.