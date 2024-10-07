Ефимов: столица выделила участки в Мневниковской пойме для спорткомплексов

В столице в Мневниковской пойме было выделено 3 земельных участка, на которых планируется возведение спортивных комплексов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что в спорткомплексах будут находиться ледовые арены. Спортивные объекты возведут в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Уточняется, что для их реализации инвесторы приобрели данную землю без торгов.

«В столице город и бизнес совместно развивают спортивную инфраструктуру для любителей и профессионалов. На территории района Хорошево-Мневники появится современный кластер, который включит несколько комплексов. Для возведения первых трех объектов общей площадью почти 100 тыс. кв. м город уже предоставил инвесторам свыше 9 га земли в рамках МаИП», — уточнил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман прокомментировал подробности о возведении трех спортивных объектов на территории Мневниковской поймы. Он отметил, что объекты будут рассчитаны на занятия хоккеем, керлингом, а также фигурным катанием и гимнастикой.

«Так, на участке площадью почти 2,5 га расположится многофункциональный ледовый дворец для сборной команды РФ и проведения соревнований по керлингу. Общая площадь комплекса составит 12,5 тыс. кв. м. Свыше 3 га земли выделено для строительства Международной академии хоккея Александра Овечкина. Проект включает в себя здание хоккейной арены, а также комплекс временного проживания спортсменов с центром восстановления и реабилитации. Общая площадь объектов превысит 43 тыс. кв. м», — объяснил он.

Также министр сказал, что еще одному инвестору было предоставлено свыше 3,6 га для возведения комплекса, площадь которого составит около 30 тыс. кв. м. Помимо этого, в нем будет находиться арена для игры в хоккей и занятий фигурным катанием, а также залы для единоборств и гимнастики.

Напомним, что возможность стать обладателем статуса МаИП доступна производственным комплексам, инновационным центрам, социальным учреждениям, транспортным, коммерческим и другим объектам столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ход развития Мневниковской поймы.