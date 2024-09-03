Ефимов: столица выдала свыше 200 градостроительных планов с начала года

Столичный комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) с начала текущего оформил свыше 200 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) после проведения публичных торгов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Градостроительный план земельного участка включает в себя сведения о его потенциале и ограничениях. Их следует принять во внимание при возведении и реконструкции объектов капитального строительства в городе.

«После публичных аукционов инвесторам было выдано 217 градостроительных планов. Так, из них 174 оформлены под возведение объектов индивидуального жилищного строительства, 2 — объектов спорта, 8 — объектов торговли, 7 — общественно-деловых центров, еще 7 — культурно-досуговых объектов. Это на 27,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — уточнил Ефимов.

Привлечение инвестиций формирует новую городскую среду, строительство объектов инфраструктуры, создание новых рабочих мест и развитие территорий. Самый яркий пример — Троицкий и Новомосковский административные округа.

«На территории административно-делового центра „Коммунарка“ с начала года для возведения общественно-деловых комплексов выпущен 21 градостроительный план суммарной площадью свыше 2 млн кв. м», — подчеркнула председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Также она добавила, что была разработана документация в целях размещения за счет инвестора стрелково-охотничьего клуба в столичном районе Вороново.

Известно, что инвестор, который заключил договор аренды или купли-продажи, должен направить заявку через mos.ru, чтобы получить данную услугу. После этого разрабатывается проектная документация.