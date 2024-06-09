Ефимов: столица смогла снизить стоимость строительства недвижимости на 19,7 млрд рублей

В Москве почти 19,7 млрд рублей было сэкономлено на строительстве недвижимости с начала текущего года, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума.

Данная сумма была снижена по результатам экспертизы строительных проектов, которые финансируются из городского бюджета. Так, было сэкономлено более 13% от первоначально заявленной стоимости.

«С января столица смогла снизить стоимость строительства недвижимости в Москве на 19,7 млрд рублей, что составляет 13,7% от первоначально заявленной суммы. Подобный процесс осуществляется благодаря актуализации смет, оптимизации технологических и технических решений, что в том числе повышает качество и безопасность самих проектов», — объяснил Ефимов.

В рамках анализа предложенного расчета затрат специалисты Мосгосэкспертизы, подведомственной Комитету города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, сверяют соответствие материалов, их объем и виды оборудования. Также на этом этапе сопоставляются полученные данные в смете со столичной сметно-нормативной базой. Таким образом, при детальной проверке смет исключается нерациональное использование бюджета.

Председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков добавил, что снижение сметной стоимости объектов не является первостепенной целью работы экспертов.

Рациональное распределение средств, оптимизация финансирования и достижение максимальной производительности при оптимальной стоимости объекта — приоритетная задача во время работы со сметными показателями», — прокомментировал Щербаков.

Сэкономленные средства могут быть перераспределены на возведение социально значимых для жителей столицы объектов. В их числе школы и детские сады, поликлиники и больницы, а также благоустройство комфортного городского пространства и возведение жилья.