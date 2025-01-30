Ефимов: столица предоставит участок для строительства производства в ЗАО

В столичном районе Очаково-Матвеевское столица предоставит земельный участок для возведения на нем мебельного производства, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Инвестор сможет построить там производство в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

«На западе столицы появится новый производственный комплекс по выпуску мебели. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город без проведения торгов предоставит инвестору земельный участок в районе Рябиновой улицы. На предприятии будет создано более 300 рабочих мест», — заявил вице-мэр.

Известно, что частные инвестиции в реализацию данного проекта могут стать более 3 млрд рублей. Договор аренды для реализации МаИП будет заключен с инвестором на 5 лет. За данный период ему следует завершить работы и начать запуск производства.

Каждый год в столице открывается до 150 новых производственных площадок. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов поделился подробностями о том, что конкретно будут изготавливать на будущем предприятии.

«В новом промкомплексе в ЗАО будут изготавливать мебельные гарнитуры, офисные столы, деревянные стеновые панели и трибуны для мероприятий. Планируется, что завод сможет производить более 1 тыс. единиц продукции ежегодно», — прокомментировал он.

Также уточняется, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина город предлагает на особых условиях локализовывать современные производства, которые отвечают высоким стандартам качества продукции.

«В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта город предоставит в аренду земельный участок площадью около 1,8 га. На нем инвестор сможет построить производственные мощности общей площадью около 8,5 тыс. кв. м», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

До этого градоначальник сообщал, что с 2022 года столица предоставила предпринимателям почти 700 га земельных участков без проведения торгов для реализации МаИП.