Ефимов: на западе Москвы выделили свыше 16 га земли для возведения производств

Город предоставил пяти инвесторам земельные участки по ставке один рубль в год для строительства предприятий в районах Ново-Переделкино и Очаково-Матвеевское Западного административного округа. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На западе столицы инвесторы возведут предприятия автомобилестроительной, строительной и пищевой отраслей промышленности. Общая площадь промобъектов превысит 280 тысяч квадратных метров. Для этого город предоставил им более 16 гектаров земли по ставке один рубль в год. Предприниматели планируют вложить в строительство предприятий около 21 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Договоры аренды земельных участков по ставке один рубль в год заключены с инвесторами на пять лет в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщили, что сегодня столица уделяет особое внимание развитию промышленного сектора. Под строительство компактных, высокотехнологичных и экологичных производств город по поручению Сергея Собянина предоставляет инвесторам земельные участки в рамках масштабных инвестиционных проектов. Так, на западе столицы будут построены предприятия по выпуску уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, мебели, а также продуктов питания. На них смогут трудоустроиться свыше 2,9 тысячи человек.

Предприятия построят в двух районах Западного административного округа — Ново-Переделкине и Очаково-Матвеевском.

«На участках площадью почти 13,6 га инвесторы построят пищевые производства общей площадью более 250 тыс. кв. м. Например, в Ново-Переделкине на участке 2,5 гектара появится вторая очередь предприятия по выпуску мясных и мясорастительных консервов. В Очаково-Матвеевском инвестор возведет производство готовых блюд. Для реализации этого проекта город выделил 1,1 га земли. Почти 9,3 га предоставлено для комплекса, который будет включать предприятие по переработке, хранению и расфасовке продуктов питания и фабрику кухонной мебели», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

С марта 2022 года город предоставляет в аренду землю по ставке один рубль в год для развития производств на территории столицы. Договор заключается на пять лет для реализации масштабного инвестиционного проекта, в течение этого времени инвестор должен завершить строительство.