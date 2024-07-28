Ефимов: столица предоставила частному детсаду льготную ставку аренды

В Филевском Парке предприниматель, арендующий у Москвы здание 1988 года постройки, смог отремонтировать его и открыть частную дошкольную образовательную организацию, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Инвестор выполнил все условия программы «1 рубль за квадратный метр в год» и перешел на льготную ставку аренды.

Здание расположено по адресу: Кастанаевская ул., д. 16, к. 2, внутри жилого квартала.

«Инвестор, открывший в районе Филевский Парк частный детский сад, выполнил необходимые требования программы „1 рубль за квадратный метр в год“. Теперь он сможет ежегодно экономить на аренде здания и других построек общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров около 11 миллионов рублей с НДС. В новом образовательномзаведении сегодня занимаются около ста воспитанников», — сказал Ефимов.

Отмечается, что с инвестором ЧДОУ «1 Первый детский» был заключен договор аренды на 49 лет.

«После выполнения всех требований программы предприниматель перешел на льготу — из расчета один рубль за квадратный метр в год. Теперь размер его арендной платы, исходя из площади помещений, составит чуть более 1,5 тысячи рублей», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

На данный момент в холдинге, который функционирует под брендом «СкандиСад», уже числится пять образовательных учреждений.

Детский сад в Филевском парке является вторым объектом инвестора, реализованном по программе льготной аренды, уточнила директор сети частных образовательных учреждений «СкандиСад» Людмила Боголюбская.

«Учреждения, которые открыты при поддержке города, — это полноценные профильные отдельно стоящие здания для дошкольного образования с большой закрытой территорией. Это в том числе позволяет нашим педагогам создавать психологически комфортную среду для бережного воспитания и развития детей, чтобы каждый день проходил насыщенно и интересно», — сказала Боголюбская.

По городской программе «1 рубль за квадратный метр в год» на специальных торгах в аренду для размещения образовательных организаций предлагаются нежилые помещения и здания, расположенные в разных районах Москвы.

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» для объектов образования действует в Москве с 2013 года.