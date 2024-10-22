Ефимов: столица предоставила более 10 га земли для реализации инвестпроектов в ЮВАО

С начала текущего года столицей было передано 7 земельных участков в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки получили инвесторы и застройщики. На них возведут различные производства, ТЦ, образовательные и деловые объекты. Переданные з/у расположатся на юго-востоке Москвы.

«Город выделил инвесторам в аренду без торгов почти 10,7 га земли на территории Юго-Восточного административного округа для возведения производственных, образовательных, коммерческих и других объектов в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Договоры заключены на 5 лет, в течение которых должно завершиться строительство недвижимости общей площадью почти 170 тыс. кв. м», — поделился вице-мэр.

Масштабный инвестиционный проект (МаИП) является особым статусом. Его вправе получить производственные комплексы, инновационные центры, соцучреждения, транспортные, спортивные и другие объекты. Для их возведения з/у даются в аренду без проведения торгов.

МаИП — это наиболее востребованная мера поддержки индустриального строительства. Известно, что с 2022 года в соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина город предоставляет земельные участки по льготной арендной ставке — 1 рубль в год. Так, в мае текущего года инвестору смогли выделить свыше 0,9 га для возведения промышленного технопарка столичном районе Люблино. Его площадь составляет более 13 тыс. кв. м.

Реализация масштабных инвестпроектов создает новые рабочие места и улучшает инфраструктуру Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробностями возведения новых объектов на юго-востоке города.

«Около станции метро „Текстильщики“ инвестор возведет торгово-развлекательный центр общей площадью до 7,9 тыс. кв. м. Объект станет точкой притяжения для жителей района. Комплекс может включать офисы, магазины, кинотеатр, кафе, рестораны и другие объекты. Для его строительства выделено почти 0,5 гектара земли», — резюмировал Гаман.

Ранее Сергей Собянин заявил, что для реализации МаИП с начала года инвесторам предоставили около 220 га земли.