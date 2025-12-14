Ефимов: спортплощадки по проекту КРТ появятся в районе Новокосино

В московском районе Новокосино на востоке города намечена реорганизация неэффективно используемой территории в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) для создания там объектов спортивного назначения. Проект соответствующего решения опубликован на официальном портале правительства Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Спортивная инфраструктура столичного района Новокосино получит дальнейшее развитие в рамках проработанного городом проекта КРТ. На Суздальской улице, рядом с крытым футбольным стадионом „Олимп“, планируется реорганизовать неэффективно используемый участок площадью 5,77 га. Большую часть территории отведут под обустройство различных спортивных площадок. В частности, там появятся зоны для занятий волейболом, баскетболом, настольным теннисом, айкидо и падл-теннисом», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в результате спортивная зона на этой территории станет больше и удобнее для местных жителей. Для района Новокосино данный проект станет первым в рамках программы КРТ.

Территория, предназначенная для редевелопмента, находится в жилой зоне по адресу: ул. Суздальская, вл. 25А, вдоль Носовихинского шоссе, в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Новокосино» Калининской линии.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в рамках проекта КРТ на участке также возведут новое здание для ГБУ «Жилищник района Новокосино».

«Его общая площадь составит около 1 тыс. кв. м, что почти в 1,3 раза превысит площадь старого, расположенного на той же Суздальской улице в десяти минутах ходьбы. В более просторном здании станет комфортнее как сотрудникам учреждения, так и его посетителям», — пояснил Овчинский.

Программа КРТ направлена на формирование современных городских пространств на территориях бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих землях, которые гармонично встраиваются в городскую среду. На сегодня в Москве на различных этапах разработки и реализации находятся 336 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 4,2 тыс. га. Реализация программы ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.