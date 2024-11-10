сегодня в 13:14

Ефимов: спорткомплекс в Южном Бутове достроят в первой половине 2025 года

Спортивный комплекс «Максимум» в столичном районе Южное Бутово планируют достроить в первом полугодии следующего года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Двухэтажное здание площадью более 8,5 тыс. кв. м возводят в рамках столичной программы „Спорт Москвы“. Его единая пропускная способность составит свыше 2 тыс. человек в день. На объекте уже приступили к пусконаладочным работам. Общая готовность спортивного комплекса превысила 80%, достроить его планируется в первом полугодии 2025 года», — отметил Ефимов.

Объект строят по адресу: Остафьевская улица, корпус «Г», вблизи станции метрополитена «Бунинская аллея».

По словам руководителя департамента гражданского строительства Москвы Рафика Загрутдинова, уже завершены фасадные работы и установлены вывески с названием спорткомплекса.

«Чистовые работы выполнены на 65%, внутренние и наружные инженерные сети готовы на 98%. Продолжается поставка необходимого технологического оборудования и мебели», — рассказал Загрутдинов.

Спортивный комплекс будет состоять из технических, административных и медицинских помещений, ледового поля, зала общей физподготовки, бассейнов для обучения детей и оздоровительного плавания.

В зоне бассейнов обустроили двусветное пространство с потолками высотой 13,6 м. В зоне ледовой арены завершены все основные работы. Объекту поставили ледозаливочную машину, которая будет обеспечивать необходимый уровень обслуживания покрытия. Паркет уложили в зале общей физической подготовки, а спортивную зону подготовили для установки оборудования.

Прилегающую территорию благоустроили наполовину. Штаб строительства уже демонтирован, рабочие продолжают укладывать асфальтовое покрытие и плитку. Начали разбивку газона и установку бетонного основания в зоне будущего сквера.