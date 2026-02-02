Ефимов: современный жилой квартал возведут по КРТ в Нижегородском районе

В Нижегородском районе появится новый современный жилой квартал в рамках программы комплексного развития территорий. Проект соответствующего решения о КРТ размещен на официальном портале mos.ru, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках программы КРТ планируется реорганизовать участок площадью 22,31 га на улице Талалихина. Проектом предусмотрено строительство 540 тыс. кв. м недвижимости — в результате в районе появится привлекательный жилой квартал. Рядом с домами возведут и объекты востребованной инфраструктуры. В результате в Нижегородском районе появится более 2,8 тыс. рабочих мест», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что ориентировочный объем инвестиций составит 184,26 млрд рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект — свыше 1,6 млрд рублей.

Работы запланированы на площадке бывшего Микояновского мясокомбината, который был переведен в другой район еще в 2024 году. Участок ограничен улицами Талалихина, Малой Калитниковской, Скотопрогонной и Волгоградским проспектом. Часть территории находится в шаговой доступности от станции метро «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.

В новых жилых комплексах планируется разместить около 4,3 тыс. квартир общей площадью почти 294 тыс. кв. м. Первые этажи зданий отводятся под нежилые помещения. Во дворах обустроят детские и спортивные площадки, проложат локальные дороги и организуют удобные внутриквартальные проезды. На всей территории выполнят работы по комплексному озеленению.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин одобрил два проекта КРТ.

Программа КРТ направлена на преобразование бывших промышленных зон, неэффективно используемых и пустующих земель в комфортные городские пространства, которые гармонично вписываются в городскую среду. В настоящее время в столице на различных этапах подготовки и реализации находится порядка 400 проектов КРТ, их общая площадь составляет около 4,5 тыс. га. Реализация программы ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.