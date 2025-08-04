Ефимов: соцучреждения в 10 округах Москвы за полгода получили более 50 площадок

В первые шесть месяцев 2025 года социальные организации столицы получили в оперативное управление свыше 50 новых объектов в 10 административных округах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Для сбалансированного развития районов и обеспечения их необходимой инфраструктурой город передает различным социальным организациям площади для работы. Только с января по июнь 2025 года социальные учреждения столицы приняли в оперативное управление в 10 административных округах 53 объекта общей площадью почти 113,6 тыс. кв. м. В их числе хозяйственные постройки, здания и помещения для учреждений, работающих в сфере здравоохранения, образования, культуры и досуга», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что наибольшее количество площадок — 19 объектов площадью более 56 тыс. кв. м — получили образовательные учреждения.

После оформления оперативного управления школы, больницы и другие организации могут использовать переданные площади по назначению.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, наибольший объем недвижимости с начала года передан социальным учреждениям на севере Москвы — это 9 объектов площадью 39 тыс. кв. м. В Троицком и Новомосковском округах закрепили 10 зданий общей площадью почти 24 тыс. кв. м для нужд образования, здравоохранения и досуга.

«На юго-западе Москвы было оформлено оперативное управление 4 площадок суммарной площадью свыше 17,6 тыс. кв. м», — сказала Соловьева.

Среди переданных объектов — здание детского сада на 300 мест для школы № 1290 на Сиреневом бульваре в районе Измайлово. В Бекасове город передал трехэтажный дошкольный корпус на 190 мест, а в Южном Медведкове — реконструированное здание кинотеатра «Полярный». Работы по его обновлению, проведенные в рамках Адресной инвестиционной программы, позволили увеличить площадь более чем вдвое и адаптировать его под культурно-досуговый центр.