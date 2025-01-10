Ефимов: соцучреждения ТиНАО получили более 264 тыс кв м площадей в 2024 году

В Троицком и Новомосковском административных округах в прошлом году столица передала в оперативное управление новые здания учреждениям культуры, здравоохранения и образования, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Наиболее масштабным учебным корпусом, который был передан, стала школа, расположенная в Рассказовке. Она рассчитана на 2,1 тыс. учеников. Площадь школы составляет около 33,7 тыс. кв. м.

«В Троицком и Новомосковском административных округах идет активное градостроительное развитие. Город и инвесторы обеспечивают новые микрорайоны школами, детскими садами, больницами и спортивными объектами, формируя современную и качественную инфраструктуру. Так, в 2024 году социальные учреждения ТиНАО получили 25 новых объектов общей площадью свыше 264 тыс. кв. м», — пояснил заместитель мэра.

Он добавил, что данные объекты были возведены за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы, а также инвесторами. Большая часть новых площадей передали образовательным организациям — 20 зданий общей площадью почти 228 тыс. кв. м.

Также министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробностями возведения здания в столичном районе Вороново.

«В районе Вороново двухэтажное здание площадью свыше 3 тыс. кв. м передали Объединению культурных центров Новомосковского и Троицкого административных округов. В нем предусмотрены сцена, просторный зрительный зал, аудитории для занятий балетом и хореографией, изобразительным искусством, декоративно-прикладным и другими видами творчества. Также в прошлом году медучреждениям ТиНАО город передал 4 объекта недвижимости, в числе которых современный корпус лучевой терапии ММКЦ „Коммунарка“ площадью около 12,9 тыс. кв. м», — прокомментировал он.

Передача столицей зданий социальным учреждениям в оперативное управление расширяет их возможности. Школы и больницы могут сами распоряжаются недвижимостью, имея право сдавать помещения в аренду, проводить ремонт и модернизацию, а также предоставлять населению дополнительные услуги.